Riester ist am Ende, es lebe Riester

Wer im Alter auskömmlich leben will, muss beizeiten vorsorgen.

Kommentar von Roland Preuß

Die Idee ist nach wie vor gut: Die Bürger legen Geld fürs Alter an, der Staat gibt einen Zuschuss - und der fällt bei denen am höchsten aus, die ein niedriges Einkommen und die Kinder haben. Das ist das Konzept der Riesterrente. Fast 16 Millionen Menschen haben solche privaten Verträge und sichern sich damit einen besseren Lebensstandard im Alter. Nur: Das Modell ist an sein Ende gekommen, inzwischen schrumpft die Zahl der Riesterkunden. Deshalb ist es richtig, wenn die Bundesregierung nun eine umfassende Reform der Riesterrente plant. Doch sie droht auf halbem Wege stehen zu bleiben.