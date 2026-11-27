Politik wird groß, wenn Parteien offen sind für Kompromisse, die nicht nur einen Millimeter außerhalb des eigenen Programms liegen. Deswegen war das Ergebnis der Rentenkommission so interessant: Dort hatten (neben Wissenschaftlern) Abgeordnete von CDU, CSU und SPD ein Reformpaket beschlossen, das wirklich groß war. Leider will der Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) jetzt die entscheidende Streichung fast vollständig rückgängig machen. Die Frührente für Babyboomer soll im wesentlichen großzügig erhalten bleiben. Für vier von fünf künftigen Frührentnern ändert sich nichts, wenn es nach seinem Gesetzentwurf geht.