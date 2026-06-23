Mutlos, ungerecht, sozialer Kahlschlag – es hagelte schon die bekannten Schlagwörter, bevor die Empfehlungen der Rentenkommission am Dienstag überhaupt fertig vorlagen. Natürlich findet man Punkte, die man kritisieren kann in den rund 70 Seiten Empfehlungen. Aber: Dies ist das beste Paket zur Rente seit vielen Jahren. Das liegt auch daran, dass sich führende Forscher zusammen mit Fachpolitikern aus CDU, CSU und SPD verständigt haben. Das war punktuell schmerzhaft für beide Parteien. Die SPD etwa hegt immer noch große Gefühle für die vorzeitige Rente nach 45 Versicherungsjahren. Doch am Ende dürfte auch sie den Plan der Kommission mittragen. Sie bestand nicht nur aus Experten, und das war gut so. Dass hier zwei Politiker und eine Politikerin mit am Tisch saßen und die Sicht von Union und SPD einspeisten, erhöht die Chancen, dass die Empfehlungen tatsächlich umgesetzt werden.