Bärbel Bas konnte die Uhr danach stellen. Kaum war das Interview mit ihrer Forderung, auch Beamte, Abgeordnete und Selbstständige in die gesetzliche Rente mit einzubeziehen, publiziert, meldeten sich schon die ersten Kritiker. Von „populistischem Unfug“ war die Rede, von einer „Zwangsmitgliedschaft in einer sturmreifen Staatsrente“. Wie so oft, wenn es in Deutschland jemand wagt, unbequeme Wahrheiten auszusprechen und dabei Privilegien infrage zustellen, ist der Widerstand der Bedenkenträger schnell formiert.