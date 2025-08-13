Zum Hauptinhalt springen

MeinungReisen:Orte werden nicht mehr bestaunt. Sie werden benutzt, um sich selbst in Szene zu setzen

Portrait undefined Patrick Illinger

Kommentar von Patrick Illinger

Lesezeit: 3 Min.

Die Sagrada Familia in Barcelona und Touristen mit Smartphone − das gehört mittlerweile zusammen.
Die Sagrada Familia in Barcelona und Touristen mit Smartphone − das gehört mittlerweile zusammen. (Foto: LLUIS GENE/AFP)

Millionen Touristen machen das immer gleiche Foto vor den immer gleichen Sehenswürdigkeiten, um es auf Instagram zu posten. Die Welt wird bloße Kulisse.  Warum nur?

Das ist doch eigentlich der Sinn des Reisens: neue Orte zu entdecken, die Welt wahrzunehmen, und in ihr besonders die schönen Dinge, den Traumstrand, die Kathedrale, die Meeresfrüchte in der Markthalle. Hinsehen und Eindrücke sammeln. Mit den eigenen Augen. Offenen Augen. Und dabei zu staunen oder gar Ehrfurcht zu empfinden.

