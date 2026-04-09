Die Kinderkrankenschwester Carroll Taylor Wiseman starb am 17. Mai 2020 in Friendswood, Texas, nach langer schwerer Krankheit. Sie war 46 Jahre alt. Nun wird sie für immer auf dem Mond weiterleben, denn ein bislang namenloser Krater auf der Mondrückseite heißt jetzt ihr zu Ehren: Carroll. Commander Reid Wiseman, ihr Witwer, kämpfte im Weltall mit den Tränen, als seine Crew von der Artemis-2-Mission diesen Namensvorschlag in Richtung Erde übermittelte. Man konnte angesichts dieser Szene auch lernen, dass es einer komplexen Turnübung gleichkommt, wenn sich vier Menschen in der Schwerelosigkeit umarmen wollen.