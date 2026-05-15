Das Vereinigte Königreich erlebt einen aufregenden Frühling. Die Briten fliegen nach Spanien in den Urlaub, tragen Adidas Samba und feiern Oasis, nebenbei ungeduldig auf das versprochene Wirtschaftswachstum wartend. Die englischen Fußballnationalspieler bereiten sich auf das große Turnier im Sommer vor, unbelehrbar optimistisch. Die Royals durchleiden eine existenzielle Krise, diesmal wirklich. An der Spitze der Regierung steht ein pflichtbewusster Langweiler, dessen Macht rapide schwindet. Bald wird er Jüngeren weichen müssen.