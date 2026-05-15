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MeinungGroßbritannienLiebe Briten, verabschiedet mit Starmer gleich den Brexit

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Kommentar von Martin Wittmann, London

Lesezeit: 3 Min.

Keir Starmer sehen viele gerade als pflichtbewussten Langweiler, dessen Macht rapide schwindet.
Keir Starmer sehen viele gerade als pflichtbewussten Langweiler, dessen Macht rapide schwindet. Tom Nicholson/Pool Getty Images

Der Premierminister wankt. Wenn er fällt, sollte der oder die Neue sich paukenschlagend an der Vergangenheit bedienen und den Weg zurück in die EU suchen. Aus Sicherheitsgründen. Aus Geldnot. Aus Verzweiflung. Aus Vernunft.

Das Vereinigte Königreich erlebt einen aufregenden Frühling. Die Briten fliegen nach Spanien in den Urlaub, tragen Adidas Samba und feiern Oasis, nebenbei ungeduldig auf das versprochene Wirtschaftswachstum wartend. Die englischen Fußballnationalspieler bereiten sich auf das große Turnier im Sommer vor, unbelehrbar optimistisch. Die Royals durchleiden eine existenzielle Krise, diesmal wirklich. An der Spitze der Regierung steht ein pflichtbewusster Langweiler, dessen Macht rapide schwindet. Bald wird er Jüngeren weichen müssen.

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