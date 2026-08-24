Friedrich Merz und sein Kabinett treffen sich zur Klausur, nachdem sie zu Recht vier Wochen lang kaum zu sehen waren. Ein Anlass, darauf hinzuweisen, was inzwischen ganz gut läuft im Land.

Na, was wird wohl herauskommen bei der Regierungsklausur in Neuhardenberg? Wird es Beschlüsse geben, vielleicht gar einen Fünf- oder Zehn-Punkte-Plan, zu irgendwas? Und was wird der 6. September bringen, der Tag der Sachsen-Anhalt-Wahl, und dann der 20. September – werden an diesem Tag Bärbel Bas und Lars Klingbeil über Mecklenburg-Vorpommern und Berlin stolpern, und Friedrich Merz sowieso?