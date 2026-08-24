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MeinungReformenDie Stimmung ist schlechter als die Lage

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Kommentar von Detlef Esslinger

Lesezeit: 2 Min.

Da ist er wieder: Friedrich Merz am Samstag bei der Feuerwehr in Hürtgenwald, seinem ersten Termin nach dem Urlaub.
Da ist er wieder: Friedrich Merz am Samstag bei der Feuerwehr in Hürtgenwald, seinem ersten Termin nach dem Urlaub. Christoph Reichwein/Christoph Reichwein/dpa

Friedrich Merz und sein Kabinett treffen sich zur Klausur, nachdem sie zu Recht vier Wochen lang kaum zu sehen waren. Ein Anlass, darauf hinzuweisen, was inzwischen ganz gut läuft im Land.

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Na, was wird wohl herauskommen bei der Regierungsklausur in Neuhardenberg? Wird es Beschlüsse geben, vielleicht gar einen Fünf- oder Zehn-Punkte-Plan, zu irgendwas? Und was wird der 6. September bringen, der Tag der Sachsen-Anhalt-Wahl, und dann der 20. September – werden an diesem Tag Bärbel Bas und Lars Klingbeil über Mecklenburg-Vorpommern und Berlin stolpern, und Friedrich Merz sowieso?

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