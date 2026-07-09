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MeinungFriedrich MerzJetzt müssen seine Reformen nur noch klappen

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Kommentar von Henrike Roßbach

Lesezeit: 2 Min.

Kanzler Friedrich Merz am Donnerstag bei seiner Regierungserklärung im Deutschen Bundestag.
Kanzler Friedrich Merz am Donnerstag bei seiner Regierungserklärung im Deutschen Bundestag. Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Kanzler betont in seiner Regierungserklärung die innere und äußere Widerstandskraft des Landes. Doch das Bild der liefernden politischen Mitte, das er zeichnet, kann jederzeit Risse bekommen.

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Der Bundestag ist immer auch eine Bühne, und wie auf jeder Bühne wollen diejenigen, die dort auftreten, dem Publikum etwas bieten. Wenn der Kanzler ans Rednerpult tritt, gilt das umso mehr, schließlich ist er qua Amt der Hauptdarsteller in diesem Theater, das zuletzt ja ziemlich oft wirklich eines war.

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