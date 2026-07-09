Der Kanzler betont in seiner Regierungserklärung die innere und äußere Widerstandskraft des Landes. Doch das Bild der liefernden politischen Mitte, das er zeichnet, kann jederzeit Risse bekommen.

Der Bundestag ist immer auch eine Bühne, und wie auf jeder Bühne wollen diejenigen, die dort auftreten, dem Publikum etwas bieten. Wenn der Kanzler ans Rednerpult tritt, gilt das umso mehr, schließlich ist er qua Amt der Hauptdarsteller in diesem Theater, das zuletzt ja ziemlich oft wirklich eines war.