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MeinungJustizreformHeillos überlastete Strafgerichte sind eine Gefahr fürs Land

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Kommentar von Ronen Steinke

Lesezeit: 3 Min.

Justitia mit Waage
Justitia mit Waage
Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa

Verfahren sind zu lang und zu teuer. Gut, dass die Justizministerin etwas dagegen tun will. Leider denkt die von ihr eingesetzte Kommission vor allem ans Sparen. Das wichtigste Mittel wäre ein anderes.

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Kürzlich musste in Sachsen ein schon verurteilter Vergewaltiger aus der Untersuchungshaft freigelassen werden, ganz plötzlich, ohne Vorwarnung, und ohne dass sich an der Feststellung seiner Schuld etwas geändert hatte. Erik P. war zur Tatzeit 21 Jahre alt, er war im März 2024 durch das Amtsgericht Meißen verurteilt worden, zu drei Jahren und neun Monaten Haft, weil er seine Freundin in deren Wohnung überfallen, geschlagen und zum Sex gezwungen habe. Er war aber noch in Berufung gegangen. Und dann: Das Oberlandesgericht Dresden ließ ihn frei, nach nur anderthalb Jahren.

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