„Der Rechtspopulismus hat seinen Zenit überschritten!“ Für diese auf den ersten Blick überraschende, aber zunehmend geäußerte These sprechen jedenfalls mehrere Niederlagen und Rückschläge für einige seiner Protagonisten in der jüngeren Vergangenheit.
MeinungParteienDie Brandmauer ist das falsche Mittel
Kolumne von Peter Müller
Lesezeit: 3 Min.
Was hilft gegen die AfD? Ungarn und die Niederlande haben es gezeigt: indem man die Wähler ernst nimmt. Was Populisten hingegen die Meinungsführerschaft sichert: wenn man versucht, ihre Themen zu ignorieren.
Verfassungsschutz:Geheimdienste fürchten, „blind und taub“ gegenüber der AfD zu werden
In deutschen Sicherheitsbehörden wird hinter vorgehaltener Hand eindringlich vor einem AfD-Verbotsverfahren gewarnt. Selbst dessen Befürworter sagen, das Verfahren käme jetzt zur Unzeit – gerade weil sie die AfD für gefährlich halten.
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