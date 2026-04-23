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MeinungParteienDie Brandmauer ist das falsche Mittel

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Kolumne von Peter Müller

Lesezeit: 3 Min.

Die zweitgrößte Fraktion im Bundestag: die AfD, durch den Gang getrennt von der Union.
Die zweitgrößte Fraktion im Bundestag: die AfD, durch den Gang getrennt von der Union. Kay Nietfeld/dpa

Was hilft gegen die AfD? Ungarn und die Niederlande haben es gezeigt: indem man die Wähler ernst nimmt. Was Populisten hingegen die Meinungsführerschaft sichert: wenn man versucht, ihre Themen zu ignorieren.

„Der Rechtspopulismus hat seinen Zenit überschritten!“ Für diese auf den ersten Blick überraschende, aber zunehmend geäußerte These sprechen jedenfalls mehrere Niederlagen und Rückschläge für einige seiner Protagonisten in der jüngeren Vergangenheit.

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SZ PlusVon Markus Balser und Roland Preuß

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