"Ami go home"-Demo in Leipzig

Kommentar von Iris Mayer

Es ist zu früh, jetzt schon das Ende des heißen Protestherbstes auszurufen. Es ist zu früh, eine von Rechten herbeigeträumte Querfront zwischen Corona-Leugnern, Staatsfeinden und unzufriedenen Bürgern für gescheitert zu erklären. Aber es ist an der Zeit, einmal kurz durchzuatmen, weil es den Rechtsextremen am Wochenende in Leipzig weder gelungen ist, Massen zu mobilisieren, noch Anschluss an nennenswerte Teile der bürgerlichen Mitte zu finden. Im Gegenteil.

15 000 Demonstranten waren für die Hetzveranstaltung "Ami go home" angemeldet, nicht einmal tausend fanden sich ein - und auch die scheiterten mit ihrem Demonstrationszug an der Hartnäckigkeit des Gegenprotestes. Die sächsische Polizei, in der Vergangenheit nicht immer glücklich in der Wahl ihrer Einsatztaktik, hatte die Lage im Griff. Und auch die Stadt ließ keine Sekunde Zweifel an ihrer Haltung aufkommen. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) rief zum friedlichen Protest gegen das "unsägliche Motto" auf, Rechtsradikalen dürfe man nicht auf den Leim gehen. Leipzig stehe fest an der Seite der Ukraine, die Amerikaner seien seit Jahrzehnten zuverlässige Verbündete.

Das änderte nichts daran, dass ein Zweckbündnis aus Rechtsextremisten, Corona-Protest-Veteranen und Reichsbürgern schrill von Deutschland unter US-Besatzung, Politikern als "Volksverrätern" und "Flüchtlingsströmen und Sozialtouristen" schwadronieren konnte. Das muss und kann die Demokratie aushalten. Aber der Traum vom großen Massenprotest platzte am Samstag in Leipzig schneller als jeder "Ami go home"-Luftballon, den das Compact-Magazin verteilen konnte. Möglicherweise zeigt sich, dass die extreme Rechte nicht beliebig für Protest mobilisieren kann. Gestern Corona, heute Russland - und im Zweifel gegen Geflüchtete. Ein Feindbild, um sich als heroischer Widerstand zu inszenieren, hat sich noch immer gefunden. Gut, dass dieser Strategie am Samstag kaum jemand folgen mochte, aber keine Garantie, dass das so bleibt.