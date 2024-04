Am vergangenen Samstag waren sie noch guter Dinge: Unterstützer von Präsident Recep Tayyip Erdoğan in Istanbul.

Kommentar von Raphael Geiger

Es fällt schwer, ihn zu schreiben, diesen Satz. Der Anfang vom Ende des Recep Tayyip Erdoğan - war es das, was in der Türkei am Sonntag passiert ist? Man hat sich eine Vorsicht angewöhnt, eine Skepsis, über die Jahre gewachsen, in denen Erdoğan doch immer wieder zurückfand. Nach jeder Niederlage, von denen es einige gab. Schon bei den Protesten im Gezipark, 2013, dachten viele, er habe den Zenit seiner Macht überschritten. 2015 verlor seine AKP die Parlamentswahlen, 2016 putschten Teile des Militärs.