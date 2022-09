Von Tomas Avenarius

Man mag Recep Tayyip Erdoğan vieles ankreiden können - Leisetreterei gehört nicht dazu. Im Gegenteil, der türkische Präsident eckt möglichst laut an, wo immer es geht. Das gehört seit dem Beginn der Laufbahn des inzwischen 68-Jährigen zum politischen Markenkern. Klare Worte zählen ebenso dazu wie pure Provokation, Verzerrung der Tatsachen oder rücksichtsloses Quertreiben auf der internationalen Bühne, wenn es nur der türkischen oder der eigenen Sache dient. Dies ist aus Erdoğans Sicht ohnehin ein und dasselbe. Was sich nach fast zwei Jahrzehnten an der Macht fast von selbst erklärt.