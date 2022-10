Europas erste Kommandantin im All

Von Dieter Sürig

Im Grunde genommen gibt es drei aktive Astronauten aus Deutschland: Alexander Gerst, Matthias Maurer - und Samantha Cristoforetti. Die gebürtige Mailänderin lebt seit mehr als zehn Jahren mit ihrem Partner und zwei Kindern in der Nähe des Astronautenzentrums der Raumfahrtagentur Esa in Köln. Seit April befindet sich ihr Arbeitsplatz aber wieder 400 Kilometer über der Erde: Sie absolviert als Mitglied der Mission "Minerva" gerade ihren zweiten Langzeiteinsatz auf der Internationalen Raumstation (ISS). Etwa sieben Astronauten kümmern sich dort im halbjährigen Wechsel um wissenschaftliche Versuche, aber auch um Hausmeistertätigkeiten in dem 22 Jahre alten Außenposten der Menschheit.