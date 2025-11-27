Was Raoul Roßmann von vielen Firmenerben unterscheidet: Er scheut nicht davor zurück, öffentlich Haltung zu zeigen – in betriebswirtschaftlichen Fragen und auch gesellschaftspolitisch. Der 40-Jährige steht damit Dirk Roßmann, dem Gründer der inhabergeführten Drogeriemarktkette Rossmann, in nichts nach. Raoul führt heute die Geschäfte. Vater Dirk tritt nicht mehr ganz so häufig wie früher in Talkshows auf, schreibt dafür aber einen Polit- und Klima-Thriller nach dem anderen, Titel der Reihe: Oktopus. Praktischerweise wird diese Buchreihe vom Bastei-Lübbe-Verlag publiziert, dessen Großaktionär der Vater ist.
Raoul RoßmannDas ist der Firmenerbe, der klare Kante gegen das Kuscheln mit der AfD bezieht
Lesezeit: 2 Min.
Gegen Geld hat man in der Familie Roßmann nichts. Anders als andere Schwerreiche sieht der Drogeriemarkt-Chef darin allerdings keinen Hinderungsgrund, sich politisch klar zu positionieren.
Von Michael Kläsgen
Streit über Brandmauer zur AfD:Rossmann und Vorwerk verlassen den Familienunternehmer-Verband
Weil sich der Verband der Familienunternehmer der AfD annähert, treten erste Mitglieder aus. Andere denken darüber nach. Und dm muss sich wegen seiner Haltung rechtfertigen.
