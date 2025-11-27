Was Raoul Roßmann von vielen Firmenerben unterscheidet: Er scheut nicht davor zurück, öffentlich Haltung zu zeigen – in betriebswirtschaftlichen Fragen und auch gesellschaftspolitisch. Der 40-Jährige steht damit Dirk Roßmann, dem Gründer der inhabergeführten Drogeriemarktkette Rossmann, in nichts nach. Raoul führt heute die Geschäfte. Vater Dirk tritt nicht mehr ganz so häufig wie früher in Talkshows auf, schreibt dafür aber einen Polit- und Klima-Thriller nach dem anderen, Titel der Reihe: Oktopus. Praktischerweise wird diese Buchreihe vom Bastei-Lübbe-Verlag publiziert, dessen Großaktionär der Vater ist.