Rama Duwaji, die First Lady von New York, hat sich entschuldigt. Das ist zu begrüßen. Leider ist dabei nicht ganz klar geworden, wofür genau sie sich eigentlich entschuldigt hat. War es für diesen mehr als zehn Jahre alten Social Media Post, in dem sie offenbar in Anlehnung an den Hip-Hop-Slang das N-Wort benutzte? Oder eher dafür, dass sie den Satz „Tel Aviv sollte eigentlich gar nicht existieren“ gelikt hatte? Oder war es pauschal für all das zusammen, was sie „als Teenagerin“ ins Netz gestellt hatte und heute bei ihr „ein großes Schamgefühl“ auslöst?
MeinungUSAAmerikas Gesellschaft hat ein Problem mit zunehmend offenem Antisemitismus
Kommentar von Boris Herrmann
Lesezeit: 2 Min.
Rama Duwaji, Ehefrau des New Yorker Bürgermeisters, steht wegen alter Social-Media-Posts in der Kritik. Schamloser Judenhass findet sich jedoch vor allem in den Reihen junger Republikaner und Ultrarechter.
US-Medien:Der Verstärker
Tucker Carlson war lange Zeit ein mächtiger medialer Verbündeter von Donald Trump. Nach seiner scharfen Kritik am Präsidenten stellt sich die Frage: Wer ist dieser Mann wirklich?
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