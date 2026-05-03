Rama Duwaji, die First Lady von New York, hat sich entschuldigt. Das ist zu begrüßen. Leider ist dabei nicht ganz klar geworden, wofür genau sie sich eigentlich entschuldigt hat. War es für diesen mehr als zehn Jahre alten Social Media Post, in dem sie offenbar in Anlehnung an den Hip-Hop-Slang das N-Wort benutzte? Oder eher dafür, dass sie den Satz „Tel Aviv sollte eigentlich gar nicht existieren“ gelikt hatte? Oder war es pauschal für all das zusammen, was sie „als Teenagerin“ ins Netz gestellt hatte und heute bei ihr „ein großes Schamgefühl“ auslöst?