Viele friedensbewegte Bürger sind heute offenbar bereit, ihre Ängste und Sorgen den Verschwörungsideologen und Putin-Apologeten anzuvertrauen: die Querdenker-Demo am Samstag in München.

Kommentar von Martin Bernstein

"Stell dir vor, es ist Krieg ..." Das war einmal einer der Kernsätze der Friedensbewegung. Tatsächlich aber mochte es sich niemand vorstellen. Was das Unvorstellbare für die Friedensbewegung bedeutet, war am Samstag in München zu besichtigen.