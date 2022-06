Kommentar von Claudia Fromme

Als US-Präsident Joe Biden vergangenes Jahr die Queen auf Schloss Windsor besuchte, schwärmte er anschließend, dass sie ihn an seine Mutter erinnere. So vom Aussehen und vom Wesen her. Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton quatschte sie einmal bei einem Bankett während der Vorspeise an, sie saß rechts neben ihm am Tisch. Und einige Jahre zuvor drückte die damalige US-First Lady Michelle Obama die Monarchin sehr herzlich, sie sei ein Fan von ihr.