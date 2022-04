Kommentar von Christina Berndt

Nach allem, was sich die Regierung in Sachen Corona-Management in den vergangenen Wochen geleistet hat, erscheint der neueste Move nur konsequent. Vom 1. Mai an soll die Isolationspflicht für Infizierte fallen. Wer sich mit dem Coronavirus angesteckt hat, soll freiwillig fünf Tage lang zu Hause bleiben, er muss es aber nicht. Es ist ein weiterer Schritt im Verwirrspiel von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) aus Warnung und Lockerung. Erst die Masken, dann die Isolation: Die Regierung schafft Regeln ab, aber die Bevölkerung soll sie bitteschön weiter beherzigen.