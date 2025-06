Zwei Sätze nur, aber die reichen Wladimir Putin, um sein Weltbild und seine Absichten jedem zu verdeutlichen, der nicht weghören will. Er sprach sie beim „Internationalen Wirtschaftsforum“ am Freitag in Sankt Petersburg; er sagte dort, Russland und China gründeten „die neue Weltordnung“ nicht, sie gestalteten sie nur. Diese entstehe „einfach natürlich, wie ein Sonnenaufgang“. Wer eine solche Bemerkung macht, dessen Kopf beschäftigt sich wenig mit Regeln, auf die sich Menschen geeinigt haben. Sondern in ihm toben vielmehr die Gesetze der Natur, die er auf seiner Seite glaubt.