Warum setzt Putin in der Ukraine-Krise so auf Eskalation?

Kommentar von Silke Bigalke

Was Wladimir Putin betrifft, war die große Frage dieser Woche ausnahmsweise nicht, was er will; in diesem Punkt war er ungewöhnlich deutlich. Weil seine Forderungen nach Sicherheitsgarantien unerfüllbar sind und gleichzeitig von ihm als nicht verhandelbar dargestellt werden, ist die drängende Frage eine andere: Was passiert, wenn er nicht bekommt, was er möchte?