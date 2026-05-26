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MeinungWladimir PutinHauptsache, alle haben Angst vor ihm

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Kommentar von Tomas Avenarius

Lesezeit: 2 Min.

Wie einst Iwan der Schreckliche versucht auch der Mann im Kreml, seinen Willen durch noch mehr Grauen durchzusetzen.
Wie einst Iwan der Schreckliche versucht auch der Mann im Kreml, seinen Willen durch noch mehr Grauen durchzusetzen. Sergei Bulkin/Pool Sputnik Kreml

Warum lässt der russische Staatschef Kiew mit einer Überschallrakete angreifen, die auch Atomwaffen tragen könnte? Weil er Schrecken verbreiten will. Viel mehr bleibt ihm auch nicht mehr.

Wer weiß, was dem Mann durch den Kopf geht, wenn er Kiew mit Raketen angreifen lässt, die auch Atomwaffen tragen könnten. Vielleicht denkt Wladimir Putin sich gar nichts dabei. Vielleicht denkt er aber auch an Iwan den Schrecklichen. Und versucht wie der Zar, seinen Willen durch noch mehr Grauen durchzusetzen.

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