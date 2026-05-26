Warum lässt der russische Staatschef Kiew mit einer Überschallrakete angreifen, die auch Atomwaffen tragen könnte? Weil er Schrecken verbreiten will. Viel mehr bleibt ihm auch nicht mehr.

Wer weiß, was dem Mann durch den Kopf geht, wenn er Kiew mit Raketen angreifen lässt, die auch Atomwaffen tragen könnten. Vielleicht denkt Wladimir Putin sich gar nichts dabei. Vielleicht denkt er aber auch an Iwan den Schrecklichen. Und versucht wie der Zar, seinen Willen durch noch mehr Grauen durchzusetzen.