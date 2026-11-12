Zum Hauptinhalt springen

MeinungGespräche in Abu DhabiNun weiß Putin, dass er Trump in der Tasche hat

Portrait undefined Sebastian Gierke

Kommentar von Sebastian Gierke

Lesezeit: 1 Min.

Läuft für Wladimir Putin.
Läuft für Wladimir Putin.
Kirill Zykov/Pool Sputnik Kremli

Die Verhandlungen zwischen den USA, der Ukraine und Russland sind ergebnislos zu Ende gegangen. Sind sie deshalb auch erfolglos? Nicht ganz, zumindest für einen nicht.

SZ bei Google bevorzugen

Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Abu Dhabi sind ergebnislos geblieben. Gescheitert sind sie deshalb aber nicht, jedenfalls nicht für den Kreml. Aus Wladimir Putins Perspektive waren die Gespräche unter Vermittlung der USA ein Erfolg. Moskau kann sich ziemlich sicher sein, Donald Trump und seine geschäftssüchtigen Unterhändler in der Tasche zu haben.

Zur SZ-Startseite

MeinungKrieg in der Ukraine
:Putin zum EU-Gipfel? Das wäre mal eine Idee

SZ PlusKommentar von Hubert Wetzel
Portrait undefined Hubert Wetzel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite