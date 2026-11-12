Die Verhandlungen zwischen den USA, der Ukraine und Russland sind ergebnislos zu Ende gegangen. Sind sie deshalb auch erfolglos? Nicht ganz, zumindest für einen nicht.

Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Abu Dhabi sind ergebnislos geblieben. Gescheitert sind sie deshalb aber nicht, jedenfalls nicht für den Kreml. Aus Wladimir Putins Perspektive waren die Gespräche unter Vermittlung der USA ein Erfolg. Moskau kann sich ziemlich sicher sein, Donald Trump und seine geschäftssüchtigen Unterhändler in der Tasche zu haben.