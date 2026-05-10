Es wäre interessant zu erfahren, ob dieser Vorstoß seinem alten Buddy Gerhard Schröder vielleicht sogar selbst ein wenig peinlich ist. Der Kriegsherr Wladimir Putin hat den ehemaligen deutschen Bundeskanzler nach seiner Schrumpfparade auf dem Roten Platz am Tag des Sieges als Vermittler im Ukraine-Krieg ins Spiel gebracht. Es ist ein absurder Vorschlag, der keinen Weg zur Beendigung des Krieges aufzeigt. Im Gegenteil, Putin macht den Verhandlungsprozess komplizierter, als er es ohnehin ist.