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MeinungEuropaPutin gewinnt, wenn man ihn gewinnen lässt

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Kommentar von Nicolas Richter

Lesezeit: 3 Min.

Wladimir Putin am Donnerstag im Kreml.
Wladimir Putin am Donnerstag im Kreml.
Mikhail Metzel/Pool Sputnik Krem

Der Mann im Kreml wird die Ukraine nun brutal zermürben wollen. Die Präsidentschaft von Trump verläuft für ihn noch besser, als selbst er wohl dachte. Und Trump ist längst nicht der Einzige, der der russischen Propaganda erliegt.

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Seit Wladimir Putin vor bald fünf Jahren in die Ukraine eingefallen ist, fragen sich dessen Gegner immer aufs Neue, ob er gerade gewinnt oder verliert. Der russische Präsident hat etliche Rückschläge erlitten, etwa die ukrainischen Drohnenangriffe auf seine Heimatstadt Sankt Petersburg, wo im Sommer dunkle Rauchwolken über der Stadt lagen. Aber der Gewaltherrscher im Kreml hat oft bewiesen, dass er bereit und in der Lage ist, diesen Willenstest noch lange durchzuhalten. Gerade dieser Herbst 2026 zeigt, dass Putin noch lange nicht verloren hat.

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