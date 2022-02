Kommentar von Stefan Kornelius

Die Ukraine-Krise wird nicht bei einem Kanzlerbesuch im Weißen Haus und nicht durch eine Visite des französischen Präsidenten im Kreml beigelegt. Aber beide Ereignisse haben dazu beigetragen, dass der Knoten gelockert wird, der sich seit Wochen zusammenzieht. Die wichtigste Nachricht ist dabei: Präsident Wladimir Putin hat sich auf ein mehrstündiges Gespräch eingelassen, bei dem es ja nicht nur um den Austausch von Unversöhnlichkeiten gegangen sein kann. Weil der Fortgang dieser Krise allein von Putins Entscheidung abhängt, ist es also eine gute Nachricht, dass die Irrationalität des Aufmarsches mit der Rationalität von Argumenten eingehegt wird.

Bundeskanzler Olaf Scholz kam spät ins Krisengeschäft, wofür es viele Gründe, aber keine Entschuldigung gibt. Dass er vor einer Wand des Misstrauens steht, hat er zwei Defiziten zu verdanken: Anders als bei seiner Vorgängerin weiß man nicht so recht, wo der neue deutsche Regierungschef steht; zweitens hat Scholz zur Klärung bisher nicht offensiv beigetragen. Das hat sich nun in Washington geändert - zumindest ein bisschen.

Was jetzt ein hübsches Signal wäre

Das Getue um die Pipeline hat inzwischen fast schon satirischen Wert. Weil Scholz die Wörter "Nord" und "Stream" nicht in den Mund nimmt, steht er weiter unter Appeasement-Verdacht. Das ist natürlich albern, denn es herrscht nun wahrlich kein Zweifel, dass sich auch die neue Bundesregierung an die deutsch-amerikanische Abmachung vom vergangenen Sommer halten wird, die das Ende der Pipeline im Falle eines Kriegsbeginns festlegt.

Scholz und jeder vernünftig denkende Mensch darf aus zwei Gründen Zweifel am Getöse über Nord Stream 2 haben: Ob mit oder ohne diese Röhre - die Abhängigkeit von russischem Gas bleibt bestehen, sie macht Deutschland verletzlich. Nord Stream 2 verlagert das Problem nur, weil es das Land in die direkte Abhängigkeit zwingt und die Ukraine als Transitland überflüssig macht. Und zweitens wäre das Ende mit gewaltigen Schadenersatzzahlungen verbunden, die bestimmt nicht in russischen Sozialprojekten landen. Dennoch ist der politische Preis dieses Direktgeschäfts inzwischen so exorbitant gestiegen, dass die Bundesregierung die Situation nutzen und sich aus der Abhängigkeit befreien sollte. Ein Beschluss zum Bau eines Flüssiggas-Terminals wäre ein hübsches Signal.

Der Schlüssel liegt in der Ukraine

Am Ende ist die Pipeline ein Symbol für den Zustand der europäischen Sicherheitsarchitektur, die Russland mittels Donbass und Ukraine ins Wanken bringen möchte. Deswegen kann das Gebilde nur wieder an Stabilität gewinnen, wenn exakt dort, im Osten der Ukraine, kräftige Streben eingezogen werden. Macron setzt also den richtigen Ton, wenn er in seinen Moskauer Marathon-Gesprächen immer wieder das Minsker Abkommen zur Befriedung dieser von Russland aufgewühlten Region ins Spiel bringt. Ideen gab es dazu schon immer, aber der politische Wille fehlte - vor allem in Russland, aber auch in Kiew.

Macrons Reiseroute zeigt also den Weg, den zumindest die Europäer einschlagen könne, um zu deeskalieren: In Kiew wird er den Spielraum ausloten, der Präsident Wolodimir Selenskij in der Umsetzung der diversen Befriedungsschritte in einem aufgeladenen innenpolitischen Klima bleibt. In Berlin muss er mit Scholz und dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda für die europäische Einigkeit sorgen, die nötig sein wird, um einen renovierten Minsk-Plan umzusetzen. Hier hat der nacheilende Kanzler die Chance, zu Macron aufzuschließen. Im Vermittlungsgeschäft braucht es nicht zwei Stränge, einen französischen und einen deutschen. Wenn Scholz seinen Antrittsbesuch in Moskau hinter sich hat, gibt es keinen Grund mehr für Parallelgespräche. Die Aufwärmübungen müssen dann ihr Ende finden. Stoff für Verhandlungen entsteht gerade genug. Wenn Putin will, ließe sich ein Krieg also verhindern.