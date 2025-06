Es ist die größte Blamage, welche die russischen Geheimdienste und Russlands Machthaber Wladimir Putin in ihrem Angriffskrieg gegen die Ukraine bisher erlebt haben – und eine Operation, die in die Geschichtsbücher eingehen wird. 117 ukrainische Drohnenpiloten fliegen 117 bombenbestückte Drohnen ganz aus der Nähe auf vier oder fünf russische Militärflugplätze. „Mehr als 40“ Mittel- und Langstreckenbomber, „34 Prozent der auf Flughäfen stationierten strategischen Raketenträger wurden getroffen“, so Präsident Wolodimir Selenskij in seiner abendlichen Video-Ansprache. Die geheime Schaltstelle der Operation des ukrainischen Geheimdienstes SBU habe in Russland direkt neben einer regionalen Zentrale des dortigen Inlandsgeheimdienstes FSB gelegen, fügte der Präsident mit sichtlichem Genuss hinzu.