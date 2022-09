Kommentar von Annette Ramelsberger

Ein Mörder ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Selten war eine Strafe so eindeutig abzusehen. Denn die Tat geschah in aller Öffentlichkeit, vor den Augen von Zeugen, dokumentiert von Kameras. Der Mann kam im September 2021 in eine Tankstelle in Idar-Oberstein, trat an die Kasse, und als der junge Mann, der dort aushalf, ihn aufforderte, die Maske aufzusetzen, schoss er diesem ohne Vorwarnung ins Gesicht. Das ist Mord.