Menschen demonstrieren im vergangenen Oktober in Chemnitz gegen die Bundespolitik der Regierung.

Kommentar von Iris Mayer

Man könnte es für eine gute Nachricht halten: Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang spricht von einem lauen Lüftchen, um die Sammelproteste gegen Corona, hohe Energiepreise und die Russlandpolitik der Bundesregierung zu charakterisieren. Man könnte beruhigt sein, dass all die Horrorszenarien vom heißen Herbst oder dem Winter der Wut nicht so eingetreten sind wie noch im Sommer an die Wand gemalt. Dass es weder Volksaufstände gab, wie von der Außenministerin befürchtet, noch eine Querfront von weit links bis ganz rechts, wie von Protestunternehmern herbeifabuliert. Doch das wäre naiv.