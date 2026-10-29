Die Wortmeldungen zu den Jugendprotesten verheißen nichts Gutes, man muss offenbar mit dem Schlimmsten rechnen. In Stuttgart, Hamburg und anderen Städten werden demnach am Samstag Barrikaden brennen, und der nächste H&M ist am Sonntag nur noch eine geplünderte Ruine. Innenpolitiker und Sicherheitsexperten überbieten sich in Warnungen, da ist vom aufziehenden „Mob“ die Rede, von „Chaoten“ und „Unterwanderung“. Kurzum, die Debatte ist schief.
MeinungJugendprotesteWie wär’s mit einer Debatte über Bildung statt über Polizeitaktik?
Kommentar von Roland Preuß
Lesezeit: 3 Min.
Die Diskussion über die geplanten Demonstrationen ist schief. Es geht hauptsächlich um die Furcht vor Gewaltexzessen wie in Frankreich. Dabei sollte es doch darum gehen: die Anliegen der Jungen.
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