Die Diskussion über die geplanten Demonstrationen ist schief. Es geht hauptsächlich um die Furcht vor Gewaltexzessen wie in Frankreich. Dabei sollte es doch darum gehen: die Anliegen der Jungen.

Wegen Szenen wie dieser aus Frankreich fürchten sich viele vor den Jugendprotesten, die fürs Wochenende in deutschen Städten angekündigt sind.

Die Wortmeldungen zu den Jugendprotesten verheißen nichts Gutes, man muss offenbar mit dem Schlimmsten rechnen. In Stuttgart, Hamburg und anderen Städten werden demnach am Samstag Barrikaden brennen, und der nächste H&M ist am Sonntag nur noch eine geplünderte Ruine. Innenpolitiker und Sicherheitsexperten überbieten sich in Warnungen, da ist vom aufziehenden „Mob“ die Rede, von „Chaoten“ und „Unterwanderung“. Kurzum, die Debatte ist schief.