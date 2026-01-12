Kurz vor der Präsidentschaftswahl 2024 versammelte sich die Maga-Clique im Madison Square Garden von New York. Donald Trump hatte die weltberühmteste aller Mehrzweckhallen für seinen Wahlkampfabschluss angemietet. Vor dem Hauptredner kamen rund drei Dutzend Vorredner dran, darunter der halbe Familienclan. Donald Trump Jr. kündigte seinen Vater mit den Worten an: „Der König von New York ist zurück!“ Ein Jugendfreund Trumps bezeichnete die Gegenkandidatin Kamala Harris als „den Antichristen“. Der inzwischen verstorbene Wrestler Hulk Hogan kam auf die Bühne, um sein T-Shirt zu zerreißen. Man kam sich da über weite Strecken vor wie in einer Maga-Persiflage. Es klang alles viel zu irre, um bedrohlich zu wirken. Außer bei einem Redner.