Von Franz Kotteder

Sollten kurz vor dem Anzapfen noch Aliens mit ihren Raumschiffen auf der Theresienwiese landen, so würden auch sie das Oktoberfest nicht mehr aufhalten können: Mit dieser steilen These überraschte Peter Inselkammer, Sprecher der Wiesnwirte, Ende August die Münchner. Bei der Vorstellung des offiziellen städtischen Masskrugs verkündete er mutig, der "Point of no Return" sei nun erreicht, niemand könne jetzt noch das Oktoberfest absagen, so wie es in den vergangenen zwei Jahren geschehen ist. Das ist so nicht ganz richtig, denn die Stadt München hat es sich in den Verträgen mit Wirten und Schaustellern ausbedungen, das Fest bis zum 13. September absagen zu können, ohne Schadenersatzforderungen gewärtigen zu müssen. Vier Tage später, am Samstag, wäre dann der offizielle Beginn des größten Volksfests der Welt.