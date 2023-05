Bald in Ankara: der freundliche Michael Link von der FDP.

Michael Link ist Schatzmeister der FDP und hat schon die letzte US-Wahl beobachtet. Nun leitet er die internationale Beobachtermission in der Türkei.

Von Daniel Brössler

Sie ahnen es noch nicht, aber am Montag dürften die türkischen Fernsehzuschauer einen freundlichen Herrn aus Baden-Württemberg kennenlernen. Am Morgen nach der Wahl wird Michael Link in Ankara jedenfalls vor einer Batterie aus Mikros sitzen und eine Art Urteil sprechen. Der FDP-Bundestagsabgeordnete ist Chef der internationalen Wahlbeobachtermission, die wenige Stunden nach Verkündung des Wahlergebnisses einen ersten Bericht vorlegen wird. Der Deutsche muss dann über mögliche Unregelmäßigkeiten sprechen und ein erstes Resümee ziehen, ob die Wahl türkischen Gesetzen und internationalen Standards entsprochen hat. Schon jetzt gilt die Wahl, die den Langzeit-Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan seine Macht kosten könnte, als historisch.