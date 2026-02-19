Die Demütigung kann immer noch ein wenig schlimmer geraten als ohnehin schon: Natürlich waren Fotografen zur Stelle, als die Polizisten den gewesenen Prinzen festnahmen. Und exakt den Morgen seines 66. Geburtstags suchten sie sich dafür aus. Nun muss sich Andrew Mountbatten-Windsor im Polizeigewahrsam gegen den Vorwurf des Amtsmissbrauchs verteidigen.