Aufstand in Russland

Während das Drama um den Aufmarsch der Wagner-Söldner in Russland noch anhielt, sprach Wladimir Putin zur Nation. Doch seinen Autoritätsverlust konnte auch das nicht stoppen.

Der Tagescoup des Söldnerführers Prigoschin hat die Schwächen des russischen Diktators in aller Brutalität entlarvt. In Moskau geht es jetzt um den Machterhalt, der Krieg in der Ukraine wird zweitrangig.