Kommentar von Sonja Zekri

Was für ein Leben. Was für ein Tod. Gewaltsam beides, amoralisch, menschenverachtend. Gerade deshalb ist das Ende des Jewgenij Prigoschin durch den Absturz eines - in die Luft gesprengten? abgeschossenen? abgestürzten? - Privatflugzeugs fast zwangsläufig. Der Söldner-Chef, der als Jugendlicher Jahre im Gefängnis saß und mit Hotdogs den Grundstein für ein Gastronomie-Imperium legte, blieb, was er immer war: ein Delinquent, ein Außenseiter, so devot wie unberechenbar, so aggressiv wie berauscht von sich selbst. Zwei Tage vor seinem Tod zeigte er sich in einem Video angeblich aus Afrika, in dem er schwor, Russland "noch größer" zu machen. Stunden vor dem Absturz soll er mit dem Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin über die Lieferung von Schulessen verhandelt haben.