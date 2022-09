Kommentar von Björn Finke

Jetzt also das Gas: In der EU gilt bereits seit einem Monat ein Einfuhrverbot für russische Kohle. Für Ölimporte treten Ende des Jahres Einschränkungen in Kraft. Für den Energieträger Gas hingegen gibt es bislang kein Embargo. Stattdessen ist es Russlands Regierung, die Gazprom die Lieferungen nach Europa drosseln lässt. Da zugleich die Preise gestiegen sind, beschert das Geschäft dem Kreml aber weiterhin beträchtliche Einnahmen. Das will die EU-Kommission nicht länger hinnehmen und schlägt daher einen Preisdeckel für die Importe vor.