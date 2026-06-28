Der Kampf um die Parität in den Parlamenten ist in Deutschland der wohl letzte große Schritt hin zur Gleichberechtigung; in Europa haben Frankreich, Spanien, Portugal und Slowenien diesen Schritt schon unternommen. Die Initiative „Parität Jetzt“ hat soeben mit einem zweiten Aktionstag „für eine gleichberechtigte politische Teilhabe von Frauen“ auch in Deutschland geworben. In der Bundesrepublik sind Paritätsgesetze nämlich noch heute so umstritten, wie es in den Jahren 1918/19 das damals eingeführte Frauenwahlrecht und wie es 1948/49 der Gleichberechtigungssatz im Grundgesetz war. Dieser Gleichberechtigungssatz war damals, 1948/49, der Wegweiser zu einer juristischen Revolution – um die sich aber das Kabinett Adenauer erst einmal nicht kümmerte. Die ganze Nachkriegszeit war eine Zeit, in der die Gleichberechtigung zwar im Grundgesetz, aber ansonsten am Herd stand.