„Mich friert, ich möchte einen Schnaps trinken.“ Paul Bäumer sagt diesen Satz im ersten Kapitel von Erich Maria Remarques Roman „Im Westen nichts Neues“. Er will seinen aufgewühlten Zustand nach der Rückkehr aus dem Kriegslazarett betäuben. Dort hat er, zusammen mit seinen Freunden Müller und Kropp, den dahinsiechenden Klassenkameraden Franz Kemmerich besucht und ist sich mit ihnen einig darin, dass Krieg grauenvoll sinnlos ist und nach Scheiße riecht.