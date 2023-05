"Seien wir ehrlich": Türkische Berliner feiern auf dem Kurfürstendamm den Wahlsieg von Recep Tayyip Erdoğan an diesem Sonntag.

Warum die Debatte um das Wahlverhalten in Deutschland lebender Türken so irreführend und der Eindruck falsch ist, deren Mehrheit habe für Erdogan gestimmt. Plädoyer für eine sachlichere Debatte.

Kommentar von Gökalp Babayiğit

An nur wenigen Wahlen im Ausland arbeiten sich die Deutschen so intensiv ab wie an der türkischen Präsidentschaftswahl. Selbst ein Grünen-Politiker aus Bad Urach (Landkreis Reutlingen), eigentlich zuständig für Agrarthemen, fühlte sich zu folgendem Tweet bemüßigt: "Seien wir ehrlich zu uns: Die feiernden deutsch-türkischen Erdoğan-Anhänger feiern nicht nur ihren Alleinherrscher, sondern drücken damit zugleich ihre Ablehnung unserer liberalen Demokratie aus. Wie die AfD eben. Muss uns beschäftigen."