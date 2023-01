Streiks am Donnerstag und Freitag

Man mag den Arbeitskampf von Verdi ärgerlich finden, doch die Gewerkschaft hat gute Gründe. Die Postboten dürften nicht die letzten sein, die in diesem Jahr streiken.

Von Benedikt Peters

Es läge nahe, sich jetzt aufzuregen. Deutschland schlittert von einer Krise in die nächste, Corona und andere Viren gehen um, es ist Krieg in Europa, alles wird teurer. Und in dieser Lage fällt den Beschäftigten der Post nichts Besseres ein, als zu streiken?

Die Gewerkschaft Verdi hat zum Arbeitskampf aufgerufen, und es ist bemerkenswert, dass es sich nicht um einen kleinen Warnstreik handelt, sondern gleich um einen recht großen Wumms. Ab 17 Uhr am Donnerstag sollten die Mitarbeiter der Verteilzentren in den Ausstand treten, der Aufruf gilt auch noch für den ganzen Freitag, und es ist zu erwarten, dass viele ihm folgen werden. Denn Verdi hat bei der Post viele Mitglieder. Außerdem ruft auch die kleinere Gewerkschaft DPVKOM zu Streiks an einzelnen Orten auf.

Die Menschen müssen nun damit rechnen, dass sich viele Briefe und Pakete um mehrere Tage verspäten werden - und natürlich dürfen sie das ärgerlich finden. Zugleich aber sollten sie Verständnis aufbringen, denn die Motive der Gewerkschafter sind nachvollziehbar. Postbotinnen und -boten verdienen nicht gut, viele von ihnen bekommen weniger als 3000 Euro brutto, davon müssen sie nicht selten ein teures Leben in der Großstadt finanzieren, für sich und ihre Familien. Die hohe Inflation von 7,9 Prozent im letzten Jahr hat große Löcher in ihre ohnehin nicht besonders gut gefüllten Geldbeutel gerissen.

Die Gehaltsforderung von Verdi - 15 Prozent bei einer Laufzeit von einem Jahr - mag auf den ersten Blick maßlos anmuten, aber bei genauer Betrachtung ist sie das nicht. Da die letzte Gehaltserhöhung mickrig ausfiel, haben die Postboten durch die Teuerung im Laufe des vergangenen Jahres etwa sechs Prozent ihres Gehalts eingebüßt. 2023 könnte die Inflation wieder ähnlich hoch liegen. Die Postboten brauchen also eine kräftige Erhöhung auf dem Papier, damit ihr Lohn in Wirklichkeit nicht noch weiter schrumpft.

Nach allem, was man hört, hat das Management der Deutschen Post in den bisherigen zwei Verhandlungsrunden dafür kaum Verständnis gezeigt. Dabei könnte es sich höhere Gehälter durchaus leisten: Für 2022 erwartet der Konzern ein Rekordergebnis von 8,4 Milliarden Euro, 2021 lag der Gewinn mit 8 Milliarden Euro kaum niedriger. Deshalb ist es nur folgerichtig, dass die Gewerkschaften jetzt den Druck erhöhen.

Die Streiks bei der Post dürften ohnehin erst der Anfang sein. In der kommenden Woche beginnen die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen, es geht dann um die Gehälter von 2,5 Millionen Müllwerkerinnen, Erziehern, Verwaltungsangestellten und anderen. Später im Jahr folgen dann noch der Einzelhandel, der öffentliche Dienst der Länder und mehrere Industriezweige. Überall werden die Gewerkschaften auf deutlich höhere Löhne pochen, allein schon, weil die Arbeiter und Angestellten es in diesen Krisenzeiten von ihnen erwarten. Auf ihre Mitgliedsbeiträge sind die Gewerkschaften schließlich angewiesen.

Dabei könnte es auch durchaus ohne Streiks gehen. In der Chemie- und Pharmaindustrie haben Gewerkschafter und Arbeitgeber im vergangenen Herbst beinahe geräuschlos einen Abschluss ausverhandelt, der den Beschäftigten deutlich mehr Geld bescherte und den Unternehmen trotzdem Spielräume ließ. Über Monate hatten sie daran gemeinsam hinter verschlossenen Türen gefeilt, statt öffentlich aufeinander loszugehen. Wie schön es doch wäre, wenn sich andere Branchen daran ein Beispiel nähmen.