Vor einer Disco in Trier wurden mehrere Polizisten angegriffen. Tags darauf versucht die Polizei, das Geschehene zu rekonstruieren.

Die Vorfälle in Trier zeigen einmal mehr, dass die Polizei es mit den Fakten nicht so genau nimmt, wenn sie selbst Opfer von Straftaten wird. Deshalb sollte sie nicht selbst ermitteln.

Kommentar von Ronen Steinke

Klar, das kann man machen. Man kann, während die näheren Umstände einer Discoschlägerei noch unklar sind, die im rheinland-pfälzischen Trier in der Nacht auf den vergangenen Freitag eskaliert ist, bereits scharfe Anklagen erheben. So wie es etwa die Gewerkschaft der Polizei in dem Bundesland getan hat: Der Umgangston gegenüber der Polizei werde "immer schlimmer", wie man hier mal wieder sehe! Und man kann auch als Bundesinnenministerin gleich mit einstimmen: "Sich zusammenzurotten und mit Eisenstangen und Flaschen auf Einsatzkräfte loszugehen, muss mit aller Härte verfolgt und geahndet werden", erklärte Nancy Faeser (SPD). Nur, dann ist es eben unseriös.