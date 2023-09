Kommentar von Martin Bernstein

Die Münchner Polizei hat jede Menge Arbeit dieser Tage. Da ist die am Dienstag eröffnete Autoschau IAA Mobility, die auch auf mehreren "Open Spaces" in der Innenstadt stattfindet. Und da sind die Straßenblockaden der "Letzten Generation", die seit knapp zwei Wochen München zum Zentrum ihrer Proteste erklärt hat. Da will man als Polizei schon mal erklären, was man alles zu tun hat - und wie viel andere Arbeit dadurch nicht getan werden kann.