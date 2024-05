Kommentar von Constanze von Bullion

Die Empörung in Deutschland ist jetzt wieder groß, so als habe man das alles nicht kommen sehen. Am Dienstag wurden in Berlin die Zahlen politisch motivierter Kriminalität vorgelegt. Rechtsextremisten und ihre Handlanger haben demnach 2023 fast ein Viertel mehr Straftaten verübt als im Vorjahr, knapp 29 000 laut Polizei. Antisemitische Delikte haben sich fast verdoppelt, bei Übergriffen auf Frauen gab es ein Plus von 56 Prozent. Auch religiöser Fanatismus gedeiht, Schwulenhass, islamfeindliche Hetze. Hier lag der Anstieg bei 140 Prozent. Das sind deprimierende Zahlen.