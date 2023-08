An Junge wie Alte richten sich vielfältige Angebote der politischen Bildung in Deutschland.

Die Bundesregierung will den Etat für politische Bildung kürzen. Das ist nun wirklich keine gute Idee - siehe die Umfragewerte der AfD.

Kommentar von Kia Vahland

Die Umfragewerte für die AfD sind erschreckend hoch, Desinformation nimmt zu. Dagegenzuhalten ist Aufgabe nicht nur der demokratischen Politiker, sondern aller Demokraten, im privaten wie im öffentlichen Raum. Das aber heißt nicht, dass die Bundesregierung die Verantwortung für ein gutes Miteinander einfach an die Zivilgesellschaft abgeben kann. Sie muss tun, was sie kann, um ein Klima der Verständigung, der Neugierde und der Konfliktbewältigung im Land zu fördern - bevor die Stimmung in zu vielen Bereichen des politischen und sozialen Lebens ins Destruktive kippt.