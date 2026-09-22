Nichts wäre leichter, als hier den 592. Kommentar über das Versagen von Friedrich Merz und seiner Koalition hinzulegen. Ist ja auch alles richtig: Wie kann man nur so paternalistisch reden wie der Kanzler? Wie kann man den Leuten eine Krankschreibung vom ersten Tag an diktieren wollen und dennoch hoffen, sie trügen die Gesundheitsreform mit? Wie kann man sich an die Rente mit 63 wagen, ohne zu erklären, was die Gegenleistung für den Verzicht wäre? Ja, diese Regierung (plus die davor) macht es den Bürgerinnen und Bürgern schwer, sich gut aufgehoben zu fühlen bei ihr. Das ist der eine Teil des Problems.