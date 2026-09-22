Zum Hauptinhalt springen

MeinungLandtagswahlenWer AfD wählt, ist Teil des Problems

Portrait undefined Detlef Esslinger

Kommentar von Detlef Esslinger

Lesezeit: 3 Min.

Den wählen wir: Ulrich Siegmund, AfD-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt.
Den wählen wir: Ulrich Siegmund, AfD-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt.
Kay Nietfeld/dpa

Warum sollen eigentlich nur Merz und Bas und Klingbeil an allem schuld sein? Es ist Zeit, endlich auch über Bürger zu reden, die auf ihr Urteilsvermögen keinen Wert mehr legen.

SZ bei Google bevorzugen

Nichts wäre leichter, als hier den 592. Kommentar über das Versagen von Friedrich Merz und seiner Koalition hinzulegen. Ist ja auch alles richtig: Wie kann man nur so paternalistisch reden wie der Kanzler? Wie kann man den Leuten eine Krankschreibung vom ersten Tag an diktieren wollen und dennoch hoffen, sie trügen die Gesundheitsreform mit? Wie kann man sich an die Rente mit 63 wagen, ohne zu erklären, was die Gegenleistung für den Verzicht wäre? Ja, diese Regierung (plus die davor) macht es den Bürgerinnen und Bürgern schwer, sich gut aufgehoben zu fühlen bei ihr. Das ist der eine Teil des Problems.

Zur SZ-Startseite

Sachsen-Anhalt
:Die ersten Ämter hat die AfD so gut wie sicher

In Sachsen-Anhalt dürfte zum ersten Mal in der bundesdeutschen Parlamentsgeschichte eine rechtsextreme Partei den Landtagspräsidenten stellen. Doch das reicht ihr noch nicht.

SZ PlusVon Tim Frehler und Iris Mayer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite