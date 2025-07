Warschaus Entscheidung ging allerdings ein ebenso albernes deutsches Grenztheater voraus. Beide Regierungen lassen sich von den Nationalisten treiben, statt nach Lösungen zu suchen.

Nein, es ist nicht allein die Schuld von Alexander Dobrindt, wenn von nächstem Montag an deutsche Urlauber auf dem Weg an die polnische Ostseeküste an der Grenze kontrolliert werden. Auch wenn Ministerpräsident Donald Tusk sagt, er habe die Geduld mit diesen Deutschen verloren. Eine alberne Trotzreaktion - auf ein ebenso albernes deutsches Grenztheater. Beide Regierungen gemeinsam haben die Reisefreiheit im Schengen-Raum geopfert - weil sie sich von den Rechtsextremen und Rechtsnationalen in ihrem Land vor sich hertreiben lassen, statt an echten Lösungen zu arbeiten.