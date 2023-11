Kommentar von Viktoria Großmann

Kugelschreiber. Da war es wieder, das böse Wort. Kugelschreiber, so lautete einer der ersten Kommentare bei X, also twitter, zur Ansprache von Andrzej Duda am Montagabend. Er werde dem noch amtierenden Premier Mateusz Morawiecki von der PiS-Partei den Auftrag zur Regierungsbildung geben, hatte der polnische Präsident verkündet. So richtig überrascht ist niemand von Dudas Entscheidung. Hätte Duda erklärt, dass er Donald Tusk den Auftrag gibt, wäre es eine Sensation gewesen.