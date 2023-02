Kommentar von Viktoria Großmann

Polen möchte, wie Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak sagt, die "stärkste Armee Europas" aufbauen. Es will seine Armee in wenigen Jahren verdoppeln, kauft in Südkorea und den USA Panzer und Waffen ein, gibt auch der einheimischen Rüstungsindustrie zahlreiche Aufträge. Das erscheint angesichts der Bedrohung, die von Russland ausgeht, sehr sinnvoll. Zugleich ist es Wahlkampfgetöse. Kaum eine Ansprache des polnischen Premiers Mateusz Morawiecki oder des Verteidigungsministers zum Thema Militär, in der sie nicht den vorherigen Regierungen unter Donald Tusk vorwerfen, ganze Einheiten "liquidiert" und das Land unermesslichen Gefahren ausgesetzt zu haben. Denn Tusk will mit seiner Partei, der Bürgerplattform, bei der Wahl in diesem Herbst die Mehrheit im Sejm zurückerobern und erneut die Regierung stellen.